Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира в Линаресе

Сборная России стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин. В финале спортсменки обошли команду Азербайджана.
Само соревнование проходило в испанском Линаресе. Первый матч россиянки выиграли со счетом 3:1. Второй — со счетом 2,5:1,5.
Сборную представляли Лея Гарифуллина, Александра Горячкина, Катерина Лагно, Полина Шувалова, Анна Шухман и Ольга Гиря.
Эта победа стала третьей для России. До этого россиянки выигрывали турнир в 2017 и 2021 годах, передает РИА Новости.
