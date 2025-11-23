Ричмонд
Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира в Линаресе

Сборная России стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин. В финале спортсменки обошли команду Азербайджана.

Само соревнование проходило в испанском Линаресе. Первый матч россиянки выиграли со счетом 3:1. Второй — со счетом 2,5:1,5.

Сборную представляли Лея Гарифуллина, Александра Горячкина, Катерина Лагно, Полина Шувалова, Анна Шухман и Ольга Гиря.

Эта победа стала третьей для России. До этого россиянки выигрывали турнир в 2017 и 2021 годах, передает РИА Новости.

