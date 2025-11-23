Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 80 аграриев Артинского района Свердловской области получили награды

Их вручили в честь профессионального праздника.

Награды в честь профессионального праздника получили более 80 представителей агропромышленного комплекса Артинского муниципального округа Свердловской области, сообщили в местной администрации. Награждение прошло 14 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Почетные грамоты и благодарности разного уровня получили руководители, специалисты и рабочие сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, достигшие значительных производственных результатов, а также победители районного конкурса «Лучший по профессии» в сфере АПК и профсоюзные активисты.

«Мы гордимся тем, что Артинский район — аграрный, что у нас есть династии, мы радуемся успехам сельхозпроизводителей. Мы гордимся работниками сельского хозяйства, награжденными орденами и медалями за выполнение воинского долга в ходе специальной военной операции», — отметил глава округа Алексей Константинов.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.