Более 80 аграриев Артинского района Свердловской области получили награды

Награды в честь профессионального праздника получили более 80 представителей агропромышленного комплекса Артинского муниципального округа Свердловской области, сообщили в местной администрации. Награждение прошло 14 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Почетные грамоты и благодарности разного уровня получили руководители, специалисты и рабочие сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, достигшие значительных производственных результатов, а также победители районного конкурса «Лучший по профессии» в сфере АПК и профсоюзные активисты.
«Мы гордимся тем, что Артинский район — аграрный, что у нас есть династии, мы радуемся успехам сельхозпроизводителей. Мы гордимся работниками сельского хозяйства, награжденными орденами и медалями за выполнение воинского долга в ходе специальной военной операции», — отметил глава округа Алексей Константинов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.