Донским школьникам рассказали об индустриальных достижениях страны

Открытый урок «Россия — мои горизонты» на тему индустриальных достижений страны организовали для школьников 8−11-х классов в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие прошло в историческом парке «Россия — моя история» в формате живого диалога. Спикерами выступили заместитель министра образования региона Сергей Федоров и председатель комитета Заксобрания по экономической политике Игорь Бураков. Эксперты обсудили со школьниками развитие промышленности на Дону, привлечение инвестиций и важность профессионального выбора. Гости отметили, что в регионе действуют крупные предприятия в различных отраслях: от машиностроения и нефтепереработки до пищевой и легкой промышленности.
«Сегодня важно не только создавать новые предприятия, но и готовить квалифицированные кадры для них. И именно современным школьникам, предстоит развивать экономику региона и страны в будущем», — подчеркнул Федоров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.