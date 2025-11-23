Донским школьникам рассказали об индустриальных достижениях страны

Мероприятие прошло в историческом парке «Россия — моя история» в формате живого диалога. Спикерами выступили заместитель министра образования региона Сергей Федоров и председатель комитета Заксобрания по экономической политике Игорь Бураков. Эксперты обсудили со школьниками развитие промышленности на Дону, привлечение инвестиций и важность профессионального выбора. Гости отметили, что в регионе действуют крупные предприятия в различных отраслях: от машиностроения и нефтепереработки до пищевой и легкой промышленности.