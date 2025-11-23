Ростовские студенты присоединились к проекту «Здоровье будущего»

Студенты Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) первыми подключились к региональной информационно-профилактической кампании «Здоровье будущего», отвечающей задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Проект реализуется специалистами городской поликлиники № 1 Ростова-на-Дону на базе научно-исследовательского института акушерства и педиатрии. До конца ноября участники смогут оценить состояние своего здоровья по объективным лабораторным и инструментальным показателям, а также получить индивидуальные рекомендации врачей по профилактической медицине.
«Реализация акции — наше проявление заботы о молодом поколении. Ребята смогут узнать о состоянии своего здоровья и что нужно делать, чтобы его сохранить. Мы хотим донести до студентов, насколько это ответственно для будущего поколения», — отметила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.
Со следующего года проект планируют распространить на другие вузы региона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.