Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работники больницы города Клинцы Брянской области пройдут обучение

Курс позволит овладеть современными методами дезинфекции.

Дистанционное обучение по программе «Санитар» пройдут 60 младших медицинских работников Клинцовской городской больницы Брянской области в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Обучение организуют в Брянском филиале РАНХиГС. Курс, разработанный ведущими специалистами в области здравоохранения, предоставит слушателям уникальную возможность не только углубить теоретические знания, но и овладеть современными методами дезинфекции и поддержания санитарно-гигиенических стандартов в медучреждениях.

По завершении обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена каждому участнику вручат свидетельство о профессии рабочего или должности служащего, подтверждающее соответствие профессиональным требованиям. В результате больница получит квалифицированный персонал, обладающий актуальными знаниями и навыками работы.

Отметим, специалисты кадрового центра города Клинцы ведут планомерную работу по информированию граждан и работодателей о возможностях, предоставляемых нацпроектом «Кадры». Регулярно проводятся выездные консультации, семинары и презентации, освещающие возможность участия в проекте.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.