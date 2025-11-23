Работники больницы города Клинцы Брянской области пройдут обучение

Дистанционное обучение по программе «Санитар» пройдут 60 младших медицинских работников Клинцовской городской больницы Брянской области в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
Обучение организуют в Брянском филиале РАНХиГС. Курс, разработанный ведущими специалистами в области здравоохранения, предоставит слушателям уникальную возможность не только углубить теоретические знания, но и овладеть современными методами дезинфекции и поддержания санитарно-гигиенических стандартов в медучреждениях.
По завершении обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена каждому участнику вручат свидетельство о профессии рабочего или должности служащего, подтверждающее соответствие профессиональным требованиям. В результате больница получит квалифицированный персонал, обладающий актуальными знаниями и навыками работы.
Отметим, специалисты кадрового центра города Клинцы ведут планомерную работу по информированию граждан и работодателей о возможностях, предоставляемых нацпроектом «Кадры». Регулярно проводятся выездные консультации, семинары и презентации, освещающие возможность участия в проекте.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.