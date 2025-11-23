В Смоленской области в следующем году обновят 18 учреждений образования

Ремонт 18 учреждений образования Смоленской области проведут в 2026 году в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Работы проведут в шести школах, шести учреждениях среднего профессионального образования и шести детских садах. Дошкольные учреждения обновят в Смоленске, Ярцеве, Гагарине, Вязьме и поселке городского типа Холм-Жирковском.
Ремонт и оснащение современным оборудованием проведут в Верхнеднепровской школе № 3 Дорогобужского округа, Талашкинской средней школе Смоленского округа, Пречистенской средней школе имени И. И. Цапова Гагаринского округа и школе № 1 Смоленска. В школах № 2 Десногорска и школе № 4 имени А. А. Леонова в Гагарине начнется двухгодичный капитальный ремонт.
Также обновят общежитие № 2, учебно-лабораторный корпус № 1 и блок практических занятий в Смоленской академии градостроительства и архитектуры. Кроме того, проведут ремонт общежитий Козловского многопрофильного аграрного колледжа, Верхнеднепровского технологического техникума, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования.
Отметим, в этом году в регионе отремонтировали девять школ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.