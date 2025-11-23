В больнице села Кубенского в Вологодской области завершают ремонт

Капитальный ремонт участковой больницы завершается в селе Кубенском в Вологодской области. Ее обновляют в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Специалисты уже заменили кровлю здания стационара и поликлиники, инженерные коммуникации. Кроме того, отремонтировали подвальные помещения, где расположены центральное стерилизационное отделение и утилизатор медицинских отходов. Полностью обновили детскую консультацию и кабинет гинеколога в поликлинике. Также привели в порядок главное и запасное крыльцо, сделали вход с навесом в детскую консультацию. Отремонтированы первый и второй этажи взрослого отделения, заменены теплоузлы в поликлинике и стационаре. По периметру здания сейчас укладывают новую отмостку.
Напомним, что ремонт начали в июне. Его спланировали так, чтобы лечебный процесс не был нарушен. Там, где проводились работы, были отдельные входы, и строители не пересекались с пациентами.
Отметим, что Кубенская участковая больница обслуживает 5120 человек, 230 населенных пунктов и шесть фельдшерско-акушерских пунктов. В поликлинике ведет прием терапевт, фельдшер, хирург, гинеколог, педиатр и зубной врач. Оборудован рентген-кабинет, клиническая и биохимическая лаборатория, физиокабинет.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.