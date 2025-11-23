В больнице села Кубенского в Вологодской области завершают ремонт

Специалисты уже заменили кровлю здания стационара и поликлиники, инженерные коммуникации. Кроме того, отремонтировали подвальные помещения, где расположены центральное стерилизационное отделение и утилизатор медицинских отходов. Полностью обновили детскую консультацию и кабинет гинеколога в поликлинике. Также привели в порядок главное и запасное крыльцо, сделали вход с навесом в детскую консультацию. Отремонтированы первый и второй этажи взрослого отделения, заменены теплоузлы в поликлинике и стационаре. По периметру здания сейчас укладывают новую отмостку.