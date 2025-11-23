В Сысерти Свердловской области в начале 2026 года сдадут два новых дома

Строительство двух многоквартирных домов завершают в Сысерти Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа. Объекты планируют сдать в январе-феврале следующего года.
«Строительство новых многоквартирных домов — значимый этап для всего нашего округа. Этот проект наглядно демонстрирует эффективный механизм развития территории, когда масштабные задачи решаются за счет внебюджетных источников. Впервые мы применяем такую практику, которая позволяет без прямых затрат муниципального бюджета кардинально улучшать жилищные условия людей, нуждающихся в расселении из ветхого и аварийного фонда», — рассказал глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских.
Современные и комфортные новостройки в квартале улиц Трактовой, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Стрелочников будут оснащены «умной» системой телеметрии для автоматического учета потребления ресурсов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.