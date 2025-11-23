Финские активисты планируют провести автопробеги в поддержку открытия границы с РФ

Финские активисты решили провести несколько автопробегов к пунктам пропуска на границе с Россией в знак протеста против ее закрытия. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили организаторы из Александровского общества страны.
Мероприятие пройдет 14 декабря 2025 года. В нем примут участие активисты Иван Девяткин, Марко Хилтунен и другие.
В этот день на всех основных пунктах пропуска — Ваалимаа, Нуийамаа, Иматра, Ниирала, Вартиус и Куусамо — участники акции подадут звуковые сигналы клаксонами.
— Александровское общество совместно с Иваном Девяткиным, Марко Хилтуненом и другими активистами организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска, — уточили в Telegram-канале сообщества.
Несмотря на это, недавно власти Финляндии рассмотрели идею о восстановлении осушенных болот на границе с Россией.
По данным Bloomberg, Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией. Бизнесменам Финляндии приходится закрывать свои предприятия.
27 октября также стало известно, что аэропорт города Лаппеенранта, который расположен на юге Финляндии, находится под угрозой полного закрытия из-за отсутствия российских туристов.