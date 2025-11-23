Ричмонд
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за снегопада и гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 09 часов до 19 часов 24 ноября объявлен “желтый” уровень погодной опасности. В этот период ожидаются сильный снег, обледенение, гололедно-изморозевые отложения. Местами отложения мокрого снега», — говорится в сообщении.

Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.