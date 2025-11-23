В Воронеже состоится этап конкурса «Моя профессия — ИТ»

Региональный этап всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» состоится в Воронеже с 27 по 29 ноября при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Воронежской области.
Мероприятие пройдет в Воронежском государственном университете в формате очного хакатона. Участники получат возможность проявить свои навыки, поработать над проектом и сделать первые шаги к карьере мечты. Регистрация на участие в конкурсе ведется на сайте. Команды отбирают по двум трекам: школьники, а также студенты и молодые специалисты.
Все участники получат сертификаты и сувениры, а руководители команд — благодарственные письма. Победителей ждут ценные призы и возможность принять участие в следующих этапах конкурса «Моя профессия — ИТ».
Подробнее узнать о региональном этапе можно в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.