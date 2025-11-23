В Одессе мужчина сбежал из микроавтобуса ТЦК и попал под машину

В Одессе мобилизованный мужчина сбежал прямо из микроавтобуса сотрудников территориального центра комплектования. Видео с побегом появилось в социальных сетях.
На кадрах мужчина выбегает на дорогу, где его задевает проезжающая машина. После этого он встаёт на ноги и убегает. При этом люди в камуфляже догнать его не пытаются.
Киев в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в Вооружённых силах Украины, а насильственные действия сотрудников ТЦК по задержанию подлежащих мобилизации граждан регулярно приводят к скандалам. В Сети широко распространены ролики силовой мобилизации на Украине, на этих записях сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая граждан и применяя к ним силу.
Ранее сообщалось, что в Одессе мобилизованный мужчина взорвал гранату на территории ТЦК.