В Одессе мужчина сбежал из микроавтобуса ТЦК и попал под машину

Военные не стали догонять мобилизованного.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе мобилизованный мужчина сбежал прямо из микроавтобуса сотрудников территориального центра комплектования. Видео с побегом появилось в социальных сетях.

На кадрах мужчина выбегает на дорогу, где его задевает проезжающая машина. После этого он встаёт на ноги и убегает. При этом люди в камуфляже догнать его не пытаются.

Киев в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в Вооружённых силах Украины, а насильственные действия сотрудников ТЦК по задержанию подлежащих мобилизации граждан регулярно приводят к скандалам. В Сети широко распространены ролики силовой мобилизации на Украине, на этих записях сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая граждан и применяя к ним силу.

Ранее сообщалось, что в Одессе мобилизованный мужчина взорвал гранату на территории ТЦК.