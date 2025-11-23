В Целинском районе на Дону открыли центр общения старшего поколения

Центр общения старшего поколения открыли в отделении фонда пенсионного и социального страхования России по Ростовской области в Целинском районе в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Новый центр станет местом, где представители старшего поколения смогут не только получать информацию и консультации, но и общаться, делиться опытом и проводить время в кругу единомышленников. В ближайшие дни в центре организуют лекции по формированию накоплений и инвестиций, интернет-безопасности и активному долголетию.
Также для пенсионеров будут проводить занятия по физической культуре, творческие и образовательные мастер-классы. Афиша мероприятий будет разрабатываться ежемесячно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.