В Целинском районе на Дону открыли центр общения старшего поколения

Новый центр станет местом, где представители старшего поколения смогут не только получать информацию и консультации, но и общаться, делиться опытом и проводить время в кругу единомышленников. В ближайшие дни в центре организуют лекции по формированию накоплений и инвестиций, интернет-безопасности и активному долголетию.