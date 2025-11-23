Жительница Комаричского района Брянской области переобучилась по нацпроекту

«Когда я обратилась в центр занятости населения Комаричского района, то узнала, что участие в национальном проекте “Кадры” позволяет людям в возрасте 50 лет и старше пройти бесплатное обучение. Это для меня было необходимым, так как в условиях современного рынка труда я чувствовала необходимость повысить свою квалификацию, чтобы оставаться конкурентоспособным профессионалом в своем деле и сохранить рабочее место», — поделилась Людмила.