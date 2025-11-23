Ричмонд
Жительница Комаричского района Брянской области переобучилась по нацпроекту

Она получила диплом о повышении квалификации Пензенского государственного технологического университета.

Дополнительное обучение по нацпроекту «Кадры» прошла жительница Комаричского района Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

«Когда я обратилась в центр занятости населения Комаричского района, то узнала, что участие в национальном проекте “Кадры” позволяет людям в возрасте 50 лет и старше пройти бесплатное обучение. Это для меня было необходимым, так как в условиях современного рынка труда я чувствовала необходимость повысить свою квалификацию, чтобы оставаться конкурентоспособным профессионалом в своем деле и сохранить рабочее место», — поделилась Людмила.

Женщина выбрала программу «Абонентское обслуживание потребителей газа» и была зачислена на обучение в Пензенский государственный технологический университет. После сдачи экзамена она получила диплом о повышении квалификации по профессии «Специалист по абонентскому обслуживанию газового оборудования».

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.