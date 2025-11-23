Эксперт о политике Беларуси в ответ на закрытие границы: все шаги были просчитаны

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все шаги Беларуси в ответ на закрытие приграничных пунктов пропуска странами-соседями были просчитаны и выверены. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал депутат Палаты представителей Николай Бузин, сообщает БЕЛТА.
«С помощью науки можно просчитать практически все, если иметь необходимую базу, не обходить соответствующие алгоритмы и четко поставить задачу для специалистов в этой области. На мой взгляд, Республика Беларусь заранее просчитала вопросы. Наш Президент неоднократно говорил, что это закончится. Наши соседи возьмутся за голову, им придется разговаривать и возвращаться к нормальному диалогу. На мой взгляд, это прагматичный подход, который обусловлен глубоким анализом происходящих событий и предвидением обстановки», — сказал Николай Бузин.
По его словам, события могли развиваться по различным сценариям — как минимум просматривается пять вариантов. «Благодаря целенаправленной, прагматичной, последовательной политике Республики Беларусь и конкретно Президента мы в очередной раз прошли по этой кромке, по тонкому льду, отстояв свои национальные интересы и найдя правильное решение в очень сложной обстановке», — добавил эксперт.
Он не исключает изменений в политике сопредельных стран, потому что для Европы события рядом с нашими границами — разменная монета, попытка повысить свой политический статус, за счет Беларуси, России увеличить финансовые потоки, поступающие в страну. «Нельзя исключить попыток еще раз разыграть приграничную карту. Но разумные люди, один раз попробовав и поняв, что игра не стоит свеч, для себя должны осознать: с Беларусью надо жить дружно. Мы смотрим вперед и просчитываем свои шаги», — отметил Николай Бузин. -0-
