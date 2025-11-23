Эксперт о политике Беларуси в ответ на закрытие границы: все шаги были просчитаны

«С помощью науки можно просчитать практически все, если иметь необходимую базу, не обходить соответствующие алгоритмы и четко поставить задачу для специалистов в этой области. На мой взгляд, Республика Беларусь заранее просчитала вопросы. Наш Президент неоднократно говорил, что это закончится. Наши соседи возьмутся за голову, им придется разговаривать и возвращаться к нормальному диалогу. На мой взгляд, это прагматичный подход, который обусловлен глубоким анализом происходящих событий и предвидением обстановки», — сказал Николай Бузин.