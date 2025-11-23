В лицее № 2 Красноярска провели «Урок цифры»

Занятие «Видеоплатформа» провели для учащихся 6-го класса лицея № 2 Красноярска в ходе проекта «Урок цифры», организованного при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Красноярского края.
Мероприятие, разработанное при участии компании VK, провел министр цифрового развития края Николай Распопин. Школьники узнали о принципах работы современных видеоплатформ, а также о профессиях, связанных с развитием таких сервисов.
«Современные видеоплатформы — это результат труда целых команд: от разработчиков до специалистов по информационной безопасности. Я рад, что сегодня школьники познакомились с этими профессиями, возможно кто-то из ребят захочет связать свою будущую карьеру с информационными технологиями», — отметил Николай Распопин.
Помимо основной темы урока были рассмотрены вопросы цифровой безопасности — глава ведомства разъяснил школьникам основные методы защиты от интернет-мошенников, подчеркнув важность конфиденциальности личной информации.
Напомним, пройти «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа» можно в онлайн-формате на сайте. За успешное выполнение заданий участники получат именной цифровой сертификат.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.