Гаишники обратились к свердловчанам с важным объявлением

Экипажи ДПС усиленно дежурят на трассах Свердловской области.
Свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям и пешеходам на фоне появления снега и гололеда. Всех автолюбителей просят сбавить скорость, а также не забывать пристегивать своих детей.
«Выбирайте безопасный режим движения, значительно ниже привычного. Увеличьте дистанцию! Тормозной путь на льду вырастает в разы. Пристегните себя и своих пассажиров! Детей — только в автокреслах», — заявили в ведомстве.
Всех пешеходов попросили не забывать про светоотражатели на одежде. Отдельным пунктом всех горожан просят не перебегать дорогу в неустановленных местах.
Днем 22 ноября снег завалил Свердловскую область. На многих трассах образовались пробки, а на улицы вышла снегоуборочная техника. Переменчивая погода продлилась в регионе и 23 ноября. О том, как Свердловская область встречала начало зимы — в материале URA.RU.