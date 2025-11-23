Ричмонд
Гаишники обратились к свердловчанам с важным объявлением

Свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям и пешеходам на фоне появления снега и гололеда. Всех автолюбителей просят сбавить скорость, а также не забывать пристегивать своих детей.

Экипажи ДПС усиленно дежурят на трассах Свердловской области.

«Выбирайте безопасный режим движения, значительно ниже привычного. Увеличьте дистанцию! Тормозной путь на льду вырастает в разы. Пристегните себя и своих пассажиров! Детей — только в автокреслах», — заявили в ведомстве.

Всех пешеходов попросили не забывать про светоотражатели на одежде. Отдельным пунктом всех горожан просят не перебегать дорогу в неустановленных местах.

Днем 22 ноября снег завалил Свердловскую область. На многих трассах образовались пробки, а на улицы вышла снегоуборочная техника. Переменчивая погода продлилась в регионе и 23 ноября. О том, как Свердловская область встречала начало зимы — в материале URA.RU.