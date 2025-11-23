Пермские фигуристы выиграли этап Гран-при России по фигурному катанию

«Зрителя не обманешь, он чувствует тот кайф, ту энергию, которая исходит от этих спортсменов. Шикарный прокат. Это уже взрослый, состоявшийся дуэт, способный на очень многое. Думаю, на чемпионате России нашим лидерам будет не так-то просто разбираться между собой. Кажется, появилась пара, которая может вмешаться в их борьбу», — отметил в эфире Первого канала Максим Траньков, сообщает «АиФ-Прикамье».