Какие разработки для реального сектора экономики предложили молодые ученые, рассказали в НАН

В республике реализуется молодежный проект «100 идей для Беларуси». За 15 лет в конкурсе приняли участие более 20 тыс. проектов, свыше 3,5 тыс. из них считаются реализованными. «Разработки студентов, молодых ученых активно внедряются в производство, в реальный сектор экономики нашей страны», — добавил Максим Кучвальский. В пример он привел Яна Гулевича и его проект YACARD, который лег в основу электронных смарт-билетов БРСМ.