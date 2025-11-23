Какие разработки для реального сектора экономики предложили молодые ученые, рассказали в НАН

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие новые разработки предложили молодые ученые, рассказал председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Максим Кучвальский в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Одно из направлений — создание полимерной плитки из переработанных шин. «Решаются сразу две проблемы, — сказал Максим Кучвальский. — Первое — рециклинг, отходы превращаем в доходы. И второе — это дешевый способ получения покрытий, которые могут найти применение в разных сферах, например в сельскохозяйственных постройках».
Также проходит испытания технология переработки жидких радиоактивных отходов. Она предполагает более долгий срок использования хранилища таких отходов. Институт биофизики и клеточной инженерии НАН предложил тест-систему для аллергодиагностики.
В гуманитарной сфере Максим Кучвальский отметил недавно переведенную с латинского языка монографию Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии». Именно Казимир Семенович придумал идею использования трехступенчатой системы ракет, которую в дальнейшем перенял Константин Циолковский. «Данная система используется странами в космической деятельности», — добавил председатель Совета молодых ученых.
В числе значимых физико-технических инноваций — разработки Института порошковой металлургии по созданию фрикционных дисков для поездов, транспорта. «Раньше такие диски закупались за рубежом. Сейчас изготавливаются на Гомельском электротехническом заводе», — сказал Максим Кучвальский.
Недавно в Реестр сортоиспытаний включены новые сорта картофеля «Сапфир», «Вайлдберриз», разработанные НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству. После испытаний они выйдут на рынок.
В республике реализуется молодежный проект «100 идей для Беларуси». За 15 лет в конкурсе приняли участие более 20 тыс. проектов, свыше 3,5 тыс. из них считаются реализованными. «Разработки студентов, молодых ученых активно внедряются в производство, в реальный сектор экономики нашей страны», — добавил Максим Кучвальский. В пример он привел Яна Гулевича и его проект YACARD, который лег в основу электронных смарт-билетов БРСМ. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.