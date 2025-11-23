Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph опубликовал план Евросоюза по Украине, состоящий из 24 пунктов

Европейский союз (ЕС) предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. Его в воскресенье, 23 ноября, опубликовали в The Telegraph.

Европейский союз (ЕС) предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. Его в воскресенье, 23 ноября, опубликовали в The Telegraph.

В списке — вступление Украины в ЕС и НАТО (при согласии всех членов), создание мер для надежного мира и безопасности, слежка за соблюдением условий со стороны США, возврат Россией перемещенных украинских детей.

Кроме того, Москва и Киев должны соблюдать прекращение огня, а также вступить в переговоры по поводу мониторинга третьих стран. Европейские политики также предлагают создать механизм, чтобы следить за нарушениями.

Также предполагается обмен военнопленными по формуле «все на всех». Россия, в свою очередь, должна освободить всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.

Переговоры по поводу территории будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше