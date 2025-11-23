Telegraph опубликовал план Евросоюза по Украине, состоящий из 24 пунктов

Европейский союз (ЕС) предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. Его в воскресенье, 23 ноября, опубликовали в The Telegraph.
В списке — вступление Украины в ЕС и НАТО (при согласии всех членов), создание мер для надежного мира и безопасности, слежка за соблюдением условий со стороны США, возврат Россией перемещенных украинских детей.
Кроме того, Москва и Киев должны соблюдать прекращение огня, а также вступить в переговоры по поводу мониторинга третьих стран. Европейские политики также предлагают создать механизм, чтобы следить за нарушениями.
Также предполагается обмен военнопленными по формуле «все на всех». Россия, в свою очередь, должна освободить всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
Переговоры по поводу территории будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.
Новость дополняется.