В Свердловской области прошел фестиваль к 80-летию атомной промышленности

Первый театральный фестиваль «Луч», приуроченный к 80-летию отечественной атомной промышленности, прошел с 15 по 21 ноября в Новоуральске Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
На одной площадке собрались восемь театров из атомных городов России. Коллективы из Томской, Пензенской, Челябинской, Ростовской и Свердловской областей представили лучшие постановки, созданные за шесть лет в рамках творческих лабораторий проекта «Театр наций — театрам атомных городов».
Организаторами фестиваля выступили Театр Наций, программа «Территория культуры Росатома» и благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные инициативы». За время совместной работы была проведена 41 творческая лаборатория при участии 14 театров из 10 городов. В результате созданы 14 новых репертуарных спектаклей.
Фестиваль открылся спектаклем Театра Наций «Ходжа Насреддин». Новоуральский театр кукол представил зрителям постановку «Загадочная история одного лиса», Заречный театр юного зрителя — спектакль «Собаки-якудза», Северский театр для детей и юношества — «Рыбное счастье», а Северский музыкальный театр — работу «Нервные клетки не восстанавливаются». Помимо показов, для участников была подготовлена образовательная программа, стартовавшая с творческой встречи с Евгением Мироновым.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.