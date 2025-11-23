В Свердловской области прошел фестиваль к 80-летию атомной промышленности

Первый театральный фестиваль «Луч», приуроченный к 80-летию отечественной атомной промышленности, прошел с 15 по 21 ноября в Новоуральске Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.