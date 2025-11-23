Певица Наоко и гитарист Орлов освобождены после третьего ареста

Напомним, что 13 октября певицу Диану Логинову задержали в Санкт-Петербурге после выступления в центре города. Ей предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, однако сама артистка заявила, что не мешала прохожим и не вызывала массового скопления людей. Впоследствии суд приговорил её к 13 суткам административного ареста и наложил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых Сил РФ.