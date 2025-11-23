Над тремя регионами России сбито 40 украинских БПЛА

ВС РФ ликвидировали беспилотники Украины над регионами.
За семь часов средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над тремя ключевыми направлениями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Силы ПВО перехватили 40 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью в период с 13:00 до 20:00 мск. Двадцать шесть — над акваторией Черного моря, восемь- над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Белгородской области.», — передали в военном ведомстве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше