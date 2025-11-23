Созданного в РФ антропоморфного робота предложили отправить в космос

По его словам, созданный в МФТИ антропоморфный робот, напоминающий по габаритам и массе взрослого человека, идеально подходит для изучения того, насколько удобной и возможной будет работа внутри корабля и за его пределами в условиях космоса. Как отметил профессор, данные космические роботы будут работать от обычных литиевых аккумуляторов, так как они способны вырабатывать большие пиковые токи, однако он и не исключает того, что для длительных полетов будут созданы принципиально новые батареи, в том числе ядерные источники питания.