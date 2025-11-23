В Тюмени после капремонта открылось детское отделение поликлиники

Реконструкция прошла в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала года по нему отремонтировали восемь медучреждений, поставили 19 фельдшерско‑акушерских пунктов (ФАПов), открыли четыре амбулатории и две поликлиники. Еще одну поликлинику построили в Богандинском.