В Тюмени после капремонта открылось детское отделение поликлиники

В Тюмени после капремонта открылось детское отделение городской поликлиники № 3. В ходе ремонта привели в порядок входные группы, заменили окна и двери, модернизировали все ключевые коммуникации. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Здание полностью обновлено — от фасада до инженерных систем. Приведены в порядок входные группы, заменены окна и двери, модернизированы отопление, водоснабжение, вентиляция, электроснабжение. Внутренние помещения стали просторнее и удобнее», — сказано в официальном telegram-канале главы региона.

Реконструкция прошла в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала года по нему отремонтировали восемь медучреждений, поставили 19 фельдшерско‑акушерских пунктов (ФАПов), открыли четыре амбулатории и две поликлиники. Еще одну поликлинику построили в Богандинском.

До конца года планируют открыть поликлиники в Тюмени на улице Авторемонтной и в подгорной части Тобольска. Также появятся пять новых ФАПов в районах области.