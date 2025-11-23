Проекты за работой: «Буратино» и «Черный шелк» представили на «Фандом Фесте»

Нимфы Поднебесной с разноцветными локонами и полутораметровыми секирами, крылатые падшие ангелы с саблями, монструозные щелкуны, средневековые дамы в расшитых платьях, гигантский свин из «Черепашек-ниндзя», Кощей Бессмертный и Снегурочка — все это лишь малая часть гостей «Фандом Феста» 2025. В этом году гики и просто поклонники компьютерных, кино- и комикс-вселенных не только представили свои косплей-образы и танцевали под K-pop, но и пообщались с российскими кинозвёздами. О новых суперхитах рассказали создатели нового «Буратино» и продолжения приключенческого детектива «Чёрный шёлк». Подробности — в репортаже «Известий».
От эльфийских ушей до боевых секир.
С раннего утра по серым московским улицам движется строгая колонна молодых людей: кислотные волосы, яркий грим, острые эльфийские уши. Из-под чёрных пуховиков выглядывают шёлковые ленты, кринолины и доспехи. В руках — разноцветные мечи, сияющие секиры, колчаны со стрелами, сюрикены, магические фонари. Это не сбой в матрице — это бесчисленные фандомы, которые на два дня сливаются в единый огромный «город» под крышей фестиваля во ВКонтакте.
На эти выходные пространство Main Stage превратилось в целый комплекс: главная сцена, игровая зона VK Play, аллеи с мерчем, яркие фотокорнеры. Каждая «улица» со своим характером — от аниме и игр до комиксов, корейской музыки и научной фантастики.
Сделать шаг без встречи с неоновым стражем или вурдалаком практически невозможно. Пока ангелы-воины расправляют крылья перед конкурсом косплея, банши и химеры крепят лебёдки к поясам, чтобы исполнять воздушные трюки над толпой.
Гости перемещаются от площадки к площадке: концерты, презентации, дефиле, танцевальные батлы. В другой части павильона — зона игр и лекторий, где можно сменить бешеный ритм на разговор со сценаристами любимой фэнтези или разработчиками игр. В гик-маркете разбирают свежие комиксы и коллекционные фигурки — цены от 500 до 65 тыс. рублей. Но, похоже, они фанатов не смущают.
Тараканы, глиняная маска Пьеро и сюжетные трикстеры.
Фандомы — это не только Азия и компьютерные игры, но и русская культура. С каждым годом среди косплееров всё чаще появляются богатыри, царевны и персонажи отечественного фольклора. Поэтому появление на главной сцене создателей нового фильма «Буратино» публика восприняла благодарно. Картину представили сценарист Андрей Золотарёв, исполнитель роли Пьеро Степан Белозёров и подарившая свою мимику и пластику самому Буратино Виталия Корниенко.
Гостям показали не только трейлер, но и два полноценных фрагмента. В одном из эпизодов звучит культовая песенка «Бу-ра-ти-но!», написанная Алексеем Рыбниковым. Фанаты смогли оценить масштаб постановки и увидеть новых персонажей — трёх тараканов Александра, Джованни и Антона, которые играют важную роль в сюжете.
— Это полноценные герои со своей линией. На них держится значительная часть комедийных эпизодов. Они одновременно и менторы, и трикстеры, — рассказал «Известиям» Андрей Золотарёв.
По словам авторов, зрителей ждёт волшебная история, в которой найдётся место серьёзным темам — взрослению и сепарации. Команда изучила весь наследуемый материал — от Коллоди до советской экранизации — и создала новое художественное произведение, сохранив ключевых персонажей, но переработав их роли. Лисе Алисе (Виктория Исакова) и коту Базилио (Александр Петров) экранного времени даже прибавили — актёры оказались слишком хороши.
Степан Белозёров признался, что сниматься было непросто: настоящего Буратино на площадке почти не было.
— Нам выносили несколько сфер — потом они превращались в героя. Приходилось играть в пустоту. Это как разговаривать со стеной. А грим занимал несколько часов. Мне накладывали белую глину, эффект фрески. Потом всё начинало чесаться, а почесать нельзя, — признался актер.
«Буратино» выйдет 1 января 2026 года, а весной 2027-го зрители увидят продолжение фильма «Чёрный шёлк». Создатели обещают более масштабные трюки и неожиданные сюжетные повороты.
Дирижабль, японский корабль и Шанхай 1930-х.
Команда «Чёрного шёлка» раскрыла первые подробности производства. Продюсеры подчёркивают: атмосфера исторического Шанхая станет одной из ключевых составляющих картины. В 1930-е годы город был местом резких контрастов — на одной улице пили кофе, на соседней шёл бой. Именно эта двойственность определяет тональность фильма.
Основной актёрский состав уже сформирован: Милош Бикович, Максим Матвеев, Чжэн Ханьи и Глеб Калюжный, который уже сейчас, прямо в армии, готовится к роли. Однако в проекте участвуют и несколько секретных актёров — крупных звёзд, чьи имена студия планирует раскрывать постепенно, как это было с «Красным шёлком». Вместо поезда, ставшего главной локацией в прошлой части, действие теперь развернётся на японском корабле и гигантском дирижабле.
— Все декорации мы строим с нуля. У нас их огромное количество. Что-то снимаем на натуре, палубу корабля будем строить на гимбле. Это такая механическая платформа, способная имитировать качку и шторм. Декорацию планируют заливать водой, создавая эффект реального штормового погружения для актёров, — рассказал «Известиям» режиссер-постановщик картины Андрей Волгин.
Одной из центральных локаций станет огромный цеппелин, который авторы сравнивают со «Звездой смерти» из «Звёздных войн». В фильме он предстанет как одновременно роскошный летающий отель и военная угроза, нависающая над городом. Внутренние пространства будут созданы в павильоне с использованием LED-экранов, чтобы актёры работали в реальной среде, а не перед хромакеем. Создатели уверяют: сцены на дирижабле станут одним из главных аттракционов картины.
Отдельное внимание публики в демонстрируемых материалах привлекло появление уникального летательного аппарата — исторического планера 1920-х годов, который поднимался за счёт восходящих потоков воздуха.
— В нем нет никого двигателя. Это огромный кусок металла, который сбрасывают, и он куда-то летит. И Ханьи как раз будет летать на такой штуке. Такого еще не было ни в одном фильме, — утверждает Волгин.
Значительная часть съёмок пройдёт в Китае. Авторская группа подчеркнула, что в фильме будет показан настоящий Шанхай 1930-х. Не стереотипная экзотическая деревушка, а крупнейший мегаполис с многочисленными клубами, ночной жизнью, международным смешением культур. Пока команда находится на стадии предпродакшена, но в марте 2026 года приступит к полноценным съемкам.
Продюсер картины Вадим Быркин отметил, что сейчас ведет активные переговоры с Китаем, чтобы «Черный шелк» стал совместным русско-китайским производством. Но пока об этом говорить рано.
Во время создания «Красного шёлка» китайские партнёры относились к российской стороне с осторожностью, напомнил продюсер, однако премьера фильма в Пекине 4 сентября изменила отношение к проекту: показ собрал представительных гостей, а последовавший прокат закрепил доверие. Картина вышла в Китае как национальный релиз и продемонстрировала «неплохие результаты на фоне высокой конкуренции», что особенно примечательно для иностранного проекта.
В Китае фильм получил 95% положительных отзывов, поэтому подготовка второй части проходит заметно легче. Представители съёмочной группы подчёркивают: улучшившаяся политико-производственная среда позволяет рассчитывать на полноценное международное партнёрство — без рисков, которые могли бы поставить под угрозу реализацию амбициозных задумок.
— Сегодня китайская сторона видит в проекте перспективу и заинтересована в том, чтобы «Черный шелк» стал более масштабным международным фильмом, чем предыдущий, — отметил Быркин.
Косплей-дефиле и звезды k-pop.
Сердцем фестиваля, как всегда, стал косплей. Конкурс в этом году выглядел особенно впечатляюще: отдельные номинации, жюри из известных косплееров и призовой фонд в полмиллиона рублей. На сцене развернулось действие, напоминающее одновременно театр и мини-комик-кон: там появились легионер-железный воин из Warhammer, ночной эльф из Warcraft, персонажи «Игры престолов», герои китайского хита «Благословение небожителей», персонажи «Ведьмака» и популярной игры The Last of Us.
Музыкальная программа тоже оказалась насыщенной. На сцене выступили южнокорейские группы EVERGLOW, 8TURN и The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, китайский музыкант WEIYI и казахстанский бойз-бэнд NOMADS. Синхронная хореография, фирменная айдольская пластика и мощные ритмы собирали перед сценой плотную волну поклонников.