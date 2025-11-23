Проекты за работой: «Буратино» и «Черный шелк» представили на «Фандом Фесте»

Нимфы Поднебесной с разноцветными локонами и полутораметровыми секирами, крылатые падшие ангелы с саблями, монструозные щелкуны, средневековые дамы в расшитых платьях, гигантский свин из «Черепашек-ниндзя», Кощей Бессмертный и Снегурочка — все это лишь малая часть гостей «Фандом Феста» 2025. В этом году гики и просто поклонники компьютерных, кино- и комикс-вселенных не только представили свои косплей-образы и танцевали под K-pop, но и пообщались с российскими кинозвёздами. О новых суперхитах рассказали создатели нового «Буратино» и продолжения приключенческого детектива «Чёрный шёлк». Подробности — в репортаже «Известий».