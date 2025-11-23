В число лидеров проекта «Флагманы образования» вошла участница из Иркутска

Преподаватель истории и обществознания Иркутского техникума транспорта и строительства Юлия Лаврова вошла в число победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования», организованного при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления в Москве и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России. Трек «Государство» включал в себя онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование. Победителями трека стал 41 педагог и управленец из 28 регионов страны. Они смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и делиться опытом на крупнейших площадках страны.
«Педагоги Иркутской области уже несколько лет активно, а главное — успешно участвуют в конкурсах этого проекта. Совсем недавно коллеги проводили в Приангарье стратегическую сессию “Созвездие флагманов образования”, собравшую 200 педагогов из 69 регионов России на берегу Байкала. Поздравляю Юлию Александровну с этой победой и уверен, что она точно будет не последней», — отметил исполняющий обязанности министра образования региона Максим Парфенов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.