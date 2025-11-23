В число лидеров проекта «Флагманы образования» вошла участница из Иркутска

Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления в Москве и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России. Трек «Государство» включал в себя онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование. Победителями трека стал 41 педагог и управленец из 28 регионов страны. Они смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и делиться опытом на крупнейших площадках страны.