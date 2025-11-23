Крупко назвал цену вопроса по масштабному проекту для орошения полей на Полесье. Изучат и опыт Китая

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный проект по строительству каналов для орошения полей прорабатывают в Гомельской области. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, сообщает БЕЛТА.
Иван Крупко отметил, что идея не нова. В Советском Союзе к ней подступали, построено Днепро-Брагинское водохранилище. «Идея была такова: взять насосной станцией воду, когда идет таяние снега, поднимается высота Днепра, закачать в большое хранилище и потом орошать землю. Фактически в 1989—1990 годах проект начался. Построены крупная станция, на 50 млн куб.м хранилище воды. Проведена на сегодняшний день глубокая ревизия. Рабочая станция, рабочее водохранилище. В системе все работает, но не сделана самая главная часть: не выстроены до конца каналы, которые могут орошать поля влагой. Просто надо завершить этот проект», — пояснил Иван Крупко.
По словам председателя облисполкома, в Гомельской области раз в десять лет случаются серьезные подтопления, четыре раза за пять лет здесь сталкивались с сильными засухами. В результате недостаток влаги все труды сводит на нет. «Эти 55 миллионов кубов воды — возможность оросить от 11 тыс. до 15 тыс. гектаров земли. Если просто сравнить с этим годом: более-менее равномерная влага дала возможность в два, а где-то и в три раза увеличить урожайность зерновых. Это касается Лоевского, Брагинского и Речицкого районов», — добавил Иван Крупко.
Гомельский облисполком проработал предпроектную документацию. Стоимость проекта оценивается в сумму около Br175 млн. «Президенту было внесено такое предложение. Не просто голословно — пришлось изучить работу мелиораторов, которые работали еще в советское время, посмотреть старые карты и, отталкиваясь от этого, сделать предпроектную документацию, как мы видим», — сказал Иван Крупко.
После того как тема прозвучала на недавнем совещании с участием Президента, от посольства Беларуси в Китае поступило предложение изучить опыт одной из провинций КНР, где есть серьезные наработки по управлению водными ресурсами с учетом определения влажности земли, создания влаги под конкретную культуру и дозирование, ее правильное распределение. В ближайшее дни эти вопросы планируется рассмотреть в рамках видеоконференции с привлечением профильных специалистов.
Возможные сроки реализации проекта с учетом — около 36 месяцев. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.