Крупко назвал цену вопроса по масштабному проекту для орошения полей на Полесье. Изучат и опыт Китая

По словам председателя облисполкома, в Гомельской области раз в десять лет случаются серьезные подтопления, четыре раза за пять лет здесь сталкивались с сильными засухами. В результате недостаток влаги все труды сводит на нет. «Эти 55 миллионов кубов воды — возможность оросить от 11 тыс. до 15 тыс. гектаров земли. Если просто сравнить с этим годом: более-менее равномерная влага дала возможность в два, а где-то и в три раза увеличить урожайность зерновых. Это касается Лоевского, Брагинского и Речицкого районов», — добавил Иван Крупко.