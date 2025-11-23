Сколько стоит охота на медведя и рысь, рассказали в БООР

По словам Сергея Цебрука, есть и другие виды животных (например, барсук), которые достаточно часто встречаются в стране. «У нас есть птицы, которые занесены в Красную книгу, но популяция их настолько выросла, что они чаще встречаются, чем охотничьи виды. Поэтому есть определенный перечень видов, которые, в принципе, в последующем можно было бы вывести в охотничьи, но над этим пока еще ведется работа. Например, численность волка постоянно регулируется, и проблем здесь меньше всего, а медведь и рысь были занесены в Красную книгу и были под охраной», — добавил Сергей Цебрук.