Сколько стоит охота на медведя и рысь, рассказали в БООР

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько в Беларуси стоит охота на медведя и рысь и каковы первые результаты, рассказал начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Сергей Цебрук в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Охота на медведя разрешена в республике с 1 июля в определенных районах с высокой плотностью зверя. Уже добыто 17 особей. Проводятся розыгрыши права охоты. «На сегодняшний день в рамках розыгрыша, который мы проводили, добыть медведя можно было за тысячу рублей. Плюс выход на охоту — Br40», — сказал Сергей Цебрук.
Сезон охоты на рысь открыт впервые с 1 октября. «Пару недель назад в нашем хозяйстве на Шарковщине добыта первая рысь, которая официально изъята на территории Беларуси за последние годы. И сейчас две: одна в Глубокском, одна — в Гомельском. До 31 января 2026 года у нас еще есть время организовать охоту на этот вид. На сегодняшний день у нас 55 особей на изъятие. Для белорусских граждан стоимость трофея составляет Br300», — рассказал Сергей Цебрук.
Также он пояснил, почему в Беларуси разрешили охотиться на медведя и рысь. По словам специалиста, за последние годы их численность возросла, поступали тревожные сигналы об ущербе охотничьему хозяйству, что потребовало принятия решения о регулировании. Были внесены изменения в правила охоты, дополнен перечень нормируемых видов. Но это не значит, что везде можно охотиться на рысь и медведя. Изъятие не может превышать 10% от расчетной численности популяции на данной территории.
«В этом году на изъятии именно в Белорусском обществе охотников и рыболовов всего 26 особей медведя и 55 особей рыси. План взят в четырех областях, а медведя добываем в двух — Минской и Витебской, в семи районах», — добавил специалист.
По словам Сергея Цебрука, есть и другие виды животных (например, барсук), которые достаточно часто встречаются в стране. «У нас есть птицы, которые занесены в Красную книгу, но популяция их настолько выросла, что они чаще встречаются, чем охотничьи виды. Поэтому есть определенный перечень видов, которые, в принципе, в последующем можно было бы вывести в охотничьи, но над этим пока еще ведется работа. Например, численность волка постоянно регулируется, и проблем здесь меньше всего, а медведь и рысь были занесены в Красную книгу и были под охраной», — добавил Сергей Цебрук.
Как сообщалось, БООР — самый крупный охотпользователь на территории страны, который занимает 64% от общей площади угодий в Беларуси. Первоочередной задачей объединения является предоставление услуг для членов БООР и граждан страны. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.