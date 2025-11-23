МО: средства ПВО за 7 часов сбили 40 украинских дронов над регионами РФ

В воскресенье, 23 ноября, Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 40 украинских беспилотников за семь часов.
«С 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили 40 БПЛА самолётного типа», — сказано в сообщении.
Уточняется, что 26 БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря, 8 — над территорией Крыма, а 6 дронов уничтожены над Белгородской областью.
Ранее губернатор Белгородской областью Вячеслав Гладков заявил, что из-за действий ВСУ в регионе погибли 409 мирных жителей.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении обломков БПЛА на территорию Шатурской ГРЭС.
