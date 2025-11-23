Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: средства ПВО за 7 часов сбили 40 украинских дронов над регионами РФ

Дроны ВСУ были уничтожены над Крымом, Белгородской областью и акваторией Чёрного моря.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье, 23 ноября, Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 40 украинских беспилотников за семь часов.

«С 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили 40 БПЛА самолётного типа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 26 БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря, 8 — над территорией Крыма, а 6 дронов уничтожены над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской областью Вячеслав Гладков заявил, что из-за действий ВСУ в регионе погибли 409 мирных жителей.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении обломков БПЛА на территорию Шатурской ГРЭС.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше