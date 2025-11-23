Наоко и других музыкантов «Стоптайма» выпустили на свободу после трех арестов

Петербургские музыканты Диана Логинова (Наоко) и Александр Орлов из Stoptime покинули ИВС. Их вывезли на тонированной машине, чтобы избежать контактов с ожидающими у выхода журналистами. Они отбыли третий подряд «карусельный» административный арест и в общей сложности провели под стражей больше месяца. Сейчас адвокаты попросили, чтобы ребят не беспокоили, пока те сами не выйдут на связь. Тем временем СМИ сообщили, что Наоко уже покинула страну.