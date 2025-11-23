«Нужно следить за британцами». Килинкаров о диверсиях в странах Европы

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диверсии, которые время от времени происходят в странах Европы, могут быть организованы британскими спецслужбами, которые преуспели в этом деле. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Речь зашла о взрывах на железной дороге в Польше. Как сообщалось полицией Мазовецкого воеводства Польши, была повреждена железнодорожная линия, ведущая в Украину. Спиридон Килинкаров назвал это одним из элементов пропаганды, которая «должна поддерживать определенную температуру». По его мнению, такие диверсии могут быть организованы и в будущем.
Экс-депутат Рады: финализация украинского конфликта может произойти в Беларуси «Компромисы будут искать за счет Украины». Вероятность новой встречи Путина и Трампа оценил эксперт «Где-то в кулуарах жмут руку Орбану и Фицо». Килинкаров про глубокий раскол внутри Евросоюза.
«Я не исключаю, что прежде всего британцы попытаются (организовать такие диверсии. — Прим. БЕЛТА). Они в этом, скажем так, специалисты. И они могут попытаться провести какой-нибудь диверсионный акт сродни Буче, чтобы можно было раскрутить его в медийном пространстве и как-то подпитать среду для продолжения конфликта (в Украине. — Прим. БЕЛТА). Чтобы западные партнеры скидывались деньгами и продолжали этот конфликт», — сказал экс-депутат Рады.
Спиридон Килинкаров отметил, что кроме подобных разовых диверсионных актов Запад не может придумать ничего. «Если бы они могли продемонстрировать успех на поле боя, они бы это сделали давно. Но дело в том, что таких возможностей нет сегодня ни у Украины, ни у Европы, ни тем более у Британии. С военной точки зрения они абсолютно не готовы к этому конфликту», — уверен он.
Таким образом, резюмировал экс-депутат Рады, за подобными терактами и диверсиями на территории Европы могут стоять британские спецслужбы, которые являются «большими мастерами в этом»: «Я считаю, нужно следить за британцами. Не исключаю, что это делается британскими спецслужбами для того, чтобы провоцировать те или иные страны на более активное участие в этом конфликте, в котором британцы, безусловно, заинтересованы. Они сегодня контролируют военно-политическое руководство страны (речь про Украину. — Прим. БЕЛТА) и свой контроль над ним терять не намерены. Поэтому они могут провоцировать разного рода диверсии и теракты».-0-