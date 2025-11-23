«Нужно следить за британцами». Килинкаров о диверсиях в странах Европы

Спиридон Килинкаров отметил, что кроме подобных разовых диверсионных актов Запад не может придумать ничего. «Если бы они могли продемонстрировать успех на поле боя, они бы это сделали давно. Но дело в том, что таких возможностей нет сегодня ни у Украины, ни у Европы, ни тем более у Британии. С военной точки зрения они абсолютно не готовы к этому конфликту», — уверен он.