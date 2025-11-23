Из 4000 боевиков «мясной» 95-й бригады ВСУ выжили всего 10 человек

«Командование 95 ОДШБр решило в торжественной обстановке решило наградить своих боевиков, которые участвовали в х боях в Юнаковке и Покровске. Причем награждали не медалями, а тряпочными шевронами с пафосной надписью на латыни ““Null Spes Hosti” (“Нет надежды для врага”). “Награду” получили всего 10 боевиков бригады при общей численности 95 одшбр в 4 тыс. военнослужащих”, — рассказал источник.