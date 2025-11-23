95-я ОДШБр ВСУ практически полностью уничтожена в ожесточенных боях в Юнаковке и Покровске, сообщил aif.ru источник в силовых структурах. С этим подразделением связаны военные преступления ВСУ в Курской области.
Собеседник издания подчеркнул, что 95-я бригада в числе лидеров по потерям. Из-за этого ее называют «мясной».
«Командование 95 ОДШБр решило в торжественной обстановке решило наградить своих боевиков, которые участвовали в х боях в Юнаковке и Покровске. Причем награждали не медалями, а тряпочными шевронами с пафосной надписью на латыни ““Null Spes Hosti” (“Нет надежды для врага”). “Награду” получили всего 10 боевиков бригады при общей численности 95 одшбр в 4 тыс. военнослужащих”, — рассказал источник.
По словам собеседника издания, даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях, цифра 10 выглядит очень печально для ВСУ.
Ранее сообщалось о том, что военнослужащие группировки войск ВС РФ «Север» ликвидировали точечным ударом командование 95-й десантной бригады ВСУ в Сумской области.