Рубио назвал Россию частью уравнения в урегулировании конфликта на Украине

С Россией необходимо провести масштабную работу в рамках урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в воскресенье, 23 ноября, выразил государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Женеве.
— Затем, очевидно, предстоит работа с российской стороной в этом уравнении, — добавил политик.
По его словам, Вашингтон активно работает над внесением ряда изменений. Белый дом надеется, что разногласия получится сократить.
США постепенно приближается к варианту, который устроит обе стороны, передает CNN.
До этого журналисты The Telegraph опубликовали план урегулирования украинского конфликта от Европейского союза, состоящий из 24 пунктов.
20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, в свою очередь, выложил полный перечень пунктов мирного плана США по Украине.
По данным The Financial Times, ситуация, образовавшаяся вокруг мирного плана Вашингтона по Украине, постоянно меняется. Многие моменты все еще остаются неопределенными.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.