Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-5 в Челябинской области резко ухудшилась погода. Видео

На автодороге М-5 «Урал» в районе города Златоуста Челябинской области пошел снег. Об этом водителей предупредили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

В районе города Златоуст пошел обильный снег (архивное фото).

На автодороге М-5 «Урал» в районе города Златоуста Челябинской области пошел снег. Об этом водителей предупредили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1738 км автодороги М-5 “Урал” Москва — Челябинск идут осадки в виде снега. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — предупредили в ведомстве.

От города Златоуста в направлении границы с республикой Башкортостан начинается горный участок трассы. Он отличается перепадом высот с затяжными спусками и подъемами, что усложняет дорожную ситуацию в период осадков.

Как ранее писало URA.RU, ночью 24 ноября в Челябинской области дожди сменятся заморозками. В связи с этим на дорогах региона, в частности в горной местности, прогнозируется образование гололедицы в ночное время.