Женщина погибла, вылетев с американских горок в Стокгольме

Резкая остановка вагонеток на американских горках в парке развлечений Стокгольма привела к смерти одной из посетительниц. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в Metro.
Инцидент произошел еще летом в Gröna Lund. Тогда из-за поломки опорного механизма сиденья провалились под пассажирами.
В результате с высоты около шести метров сорвались мужчина и две женщины. Первый успел схватиться за элемент конструкции аттракциона, остальные упали на землю.
Одна из упавших смогла выжить, вторая скончалась от полученных травм. Всего пострадали девять человек.
Суд по делу начался 10 ноября. Прокуратура требует назначить парку штраф за нарушения требований безопасности, уточнили в издании.
В американском штате Флорида пять человек погибли в парке развлечений Диснейленд за последний месяц. Череда смертей началась с 60-летнего мужчины, который резко потерял сознание на одном из аттракционов.
28 июня на Спортивной набережной во Владивостоке обрушился один из аттракционов, на котором в момент инцидента находился ребенок, получивший в результате ушиб головы.