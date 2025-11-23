Езда на американских горках обернулась кошмаром: Женщина выпала из вагона опасного аттракциона и разбилась на смерть

В парке аттракционов в Стокгольме женщина выпала из вагончика поезда прямо во время езды на американских горках. Падение оказалось смертельным. Об этом пишет Metro.
Трагический случай произошел еще в конце июня 2025 года. Во время поездки на аттракционе Jetline под одной из вагонеток сломалась опора, из-за чего сиденья провалились под пассажирами. В этот момент люди находились примерно на шестиметровой высоте. Две женщины сорвались вниз. Мужчина по имени Микаэль смог удержаться за металлическую конструкцию. А вот его супруга Катрин, находившаяся с ним в одном вагоне, сорвалась. Однако выжила. Вот только вторая девушка, увы, разбилась на смерть.
«Я помню, как падала на траву, которая приближалась с ужасающей скоростью. Не думаю, что выжила бы, упав на что-то более твердое», — рассказала Карин.
Как отмечает издание, всего в аварии получили травмы девять человек. Прокуратура требует оштрафовать парк на 18 миллионов крон (около 153,1 млн рублей) за системные нарушения безопасности. Судебные слушания стартовали 10 ноября.
Все три компании, отвечающие за работу парка, отрицают ответственность. Gröna Lund также не соглашается на выплату компенсаций пострадавшим.
Прежде KP.RU сообщал о падении аттракциона в парке развлечений в Саудовской Аравии. Известно, что тогда пострадали порядка 23 человек, трое из которых получили тяжелые увечья.