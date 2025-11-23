Езда на американских горках обернулась кошмаром: Женщина выпала из вагона опасного аттракциона и разбилась на смерть

Трагический случай произошел еще в конце июня 2025 года. Во время поездки на аттракционе Jetline под одной из вагонеток сломалась опора, из-за чего сиденья провалились под пассажирами. В этот момент люди находились примерно на шестиметровой высоте. Две женщины сорвались вниз. Мужчина по имени Микаэль смог удержаться за металлическую конструкцию. А вот его супруга Катрин, находившаяся с ним в одном вагоне, сорвалась. Однако выжила. Вот только вторая девушка, увы, разбилась на смерть.