Мужское дефиле, астровечеринка, тусовка в бассейне и рок-хиты: где развлечься в Кургане

В бассейне «Олимп» 7 декабря с 10:00 до 12:00 состоится новогодняя тусовка 2026, которая включает в себя два мастер-класса по аквааэробике по 35 минут — «Танцуй и пой» и «Бей как в барабан». Это будет веселое и полезное мероприятие — жиросжигательные танцы в воде под любимые хиты 90-х. Мастер-класс проведет презентер Международных аквафитнес Конвенций Марина Шелковая. Количество мест ограничено, поэтому лучше записаться заранее, все вопросы по телефону: 8−963−004−64−24.