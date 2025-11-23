Ричмонд
Троих нетрезвых водителей задержали сотрудники ГАИ в Минске

Сотрудники ГАИ постоянно работают на выявление, предупреждение и пресечение грубых нарушений, в том числе фактов управления авто нетрезвыми водителями.

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали троих нетрезвых водителей. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Сотрудники ГАИ постоянно работают на выявление, предупреждение и пресечение грубых нарушений, в том числе фактов управления авто нетрезвыми водителями. Как рассказала временно исполняющая обязанности старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Владислава Русакович, вблизи дома № 2 по ул. Лещинского задержан мужчина с признаками алкогольного опьянения. «Освидетельствование показало наличие у него в организме 1,24 промилле алкоголя. Возле одного из домов по ул. Матусевича инспекторы остановили автомобиль “Тойота”, за рулем которого находился нетрезвый 27-летний житель столицы. В его организме обнаружено 1,12 промилле», — уточнила она.

Еще один подобный факт установлен по ул. Голубка, где был задержан водитель, физическое состояние которого вызвало подозрения у сотрудников ГАИ. Освидетельствование подтвердило наличие алкогольных промилле в выдыхаемом мужчиной воздухе. Водители задержаны, автомобили доставлены на охраняемую стоянку.

В столичной Госавтоинспекции просят граждан, заметивших, что за руль садится нетрезвый водитель, сообщать об этом факте по номеру 102.-0-