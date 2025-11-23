Скончался советский художник Михаил Гробман

В возрасте 86 лет умер художник Михаил Гробман. Об этом сообщили на его странице в социальной сети Facebook*. Уточняется, что он умер у себя дома, причина смерти не разглашается.
«С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.
Гробман родился в 1939 году в Москве. С 1959 года участвовал в выставках, с 1966 года был членом Союза художников Советского Союза. Он входил в круг художников Второго русского авангарда, работал в журнале «Знание — сила», а позже самостоятельно издавал газеты и журнал «Зеркало».
В 1971 году Гробман эмигрировал в Израиль.
