Скончался советский художник Михаил Гробман

Гробман родился в 1939 году в Москве. С 1959 года участвовал в выставках, с 1966 года был членом Союза художников Советского Союза. Он входил в круг художников Второго русского авангарда, работал в журнале «Знание — сила», а позже самостоятельно издавал газеты и журнал «Зеркало».