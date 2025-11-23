Глава Салехарда поделился планами по развитию города после форума в Тюмени

В рамках форума глава Салехарда посетил жилой квартал, реализованный по концепции «город в городе». Он отметил, что окружная столица активно развивается в этом направлении: в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию более 130 тысяч квадратных метров жилья. В микрорайоне Обдорский уже функционируют школа и детский сад, скоро откроется торговый центр.