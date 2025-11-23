Экс-чемпион назвал лучших бойцов UFC

«Махачев должен быть в списке, конечно… Топурия тоже, Мераб [Двалишвили], Арман Царукян тоже. Конечно же, Джон Джонс должен быть здесь», — заявил Сен-Пьер, его слова передает «Чемпионат.com». Он также отдельно отметил Алекса Перейру как одного из сильнейших бойцов текущего периода.