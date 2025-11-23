Экс-чемпион назвал лучших бойцов UFC

Сен-Пьер оценил перспективы боя Джонс-Перейра.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер назвал пятерку лучших действующих бойцов организации. Рейтинг был представлен канадским бойцом во время интервью.
«Махачев должен быть в списке, конечно… Топурия тоже, Мераб [Двалишвили], Арман Царукян тоже. Конечно же, Джон Джонс должен быть здесь», — заявил Сен-Пьер, его слова передает «Чемпионат.com». Он также отдельно отметил Алекса Перейру как одного из сильнейших бойцов текущего периода.
Особое внимание Сен-Пьер уделил возможному бою Джонса с Перейрой, назвав этот потенциальный поединок крайне интересным. При этом он подчеркнул неопределенность статуса Джонса, несмотря на его победу над Стипе Миочичем.