Пермские школы и детсады придумали, как порадовать бойцов СВО к Новому году

Образовательные учреждения Перми уже не первый раз участвуют в гуманитарных проектах. В рамках проекта «Вместе» они собирают помощь для детей, педагогов и образовательных учреждений ЛНР и ДНР, а также для участников СВО. Например, в октябре учителя и родители собрали канцтовары, методические пособия, инвентарь, игры и игрушки для школы № 15 Северодонецка.