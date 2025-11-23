ЦСКА обыграл «Зенит»

Среди игроков ЦСКА наиболее результативным оказался Каспер Уэйр: он набрал 25 очков и сделал два подбора. Мело Тримбл внес в копилку команды 18 очков и один подбор. У «Зенита» лучшим по набранным очкам стал Георгий Жбанов — на его счету 21 очко. Лука Шаманич записал на свой счет 12 очков и шесть подборов.