ЦСКА обыграл «Зенит»

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве. Это следует из итогов соревнования.

В Москве прошел регулярный матч между ЦСКА и «Зенитом».

По итогам матча победа досталась московской команде — счет 93:88, пишет «Чемпионат». Таким образом, ЦСКА выиграл четвертый матч из последних пяти, а «Зенит» потерпел первое поражение в трех последних играх.

Среди игроков ЦСКА наиболее результативным оказался Каспер Уэйр: он набрал 25 очков и сделал два подбора. Мело Тримбл внес в копилку команды 18 очков и один подбор. У «Зенита» лучшим по набранным очкам стал Георгий Жбанов — на его счету 21 очко. Лука Шаманич записал на свой счет 12 очков и шесть подборов.