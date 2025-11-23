Создан умный помощник для самой защищенной в мире связи

«В квантовых сетях работают два канала — открытый и квантовый. По квантовому передается непосредственная секретная информация, но для его работы нельзя обойтись без открытого. Это связано с тем, что квантовый канал не дает сравнивать данные и согласовывать параметры их передачи, позволяя только их передавать. В этом квантовом канале уровень ошибок постоянно “плавает”, и чтобы исправлять их надежно и при этом не раскрывать лишнюю служебную информацию в открытом канале, параметры кода программы нужно подстраивать для каждого кадра — пакета или блока данных, состоящих из определенного числа фотонов, переданных подряд в квантовом канале, — это напоминает аналог “кадра” в видеопотоке или “пакета” в обычной сети. Наша нейросетевая модель помогает автоматически определять параметры для следующих кадров, что позволяет уменьшить работу декодеров сети и увеличить длину секретного ключа. Чем больше длина такого ключа, тем лучше можно отследить наличие ошибок и посторонних вмешательств в сеть», — пояснили в вузе.