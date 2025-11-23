Представился и оставил номер телефона. Зачем лжеминеры обозначают себя в письмах, рассказали в МВД

В понедельник, 17 ноября, один из столичных детских садов подвергся такой атаке. Неизвестные сообщили, что здание заминировано. Тревога оказалась ложной. Правоохранители уже устанавливают, кто причастен к кибератакам. По данным телеканала, в письмах отправитель представился и даже оставил номер мобильного телефона для связи. Это, впрочем, не связано с беспечностью или забывчивостью — так поступают, когда пытаются подвести под статью другого.