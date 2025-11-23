Представился и оставил номер телефона. Зачем лжеминеры обозначают себя в письмах, рассказали в МВД

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто стоит за лжеминированием и как в Беларуси борются с этим явлением, рассказал в эфире телеканала СТВ заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Алексей Новаш, сообщает БЕЛТА.
В понедельник, 17 ноября, один из столичных детских садов подвергся такой атаке. Неизвестные сообщили, что здание заминировано. Тревога оказалась ложной. Правоохранители уже устанавливают, кто причастен к кибератакам. По данным телеканала, в письмах отправитель представился и даже оставил номер мобильного телефона для связи. Это, впрочем, не связано с беспечностью или забывчивостью — так поступают, когда пытаются подвести под статью другого.
«Основная задача тех лиц, которые совершают минирование, — направить правоохранительные органы, которые в обязательном порядке будут реагировать на подобного рода сообщения, к какому-то конкретному лицу. Как правило, это люди, которые хотят отомстить в виде приезда к нему правоохранительных органов, изъятия компьютерной и иной техники и, соответственно, создания определенных негативных последствий», — пояснил Алексей Новаш.
Современные возможности правоохранителей позволяют сваттеров вывести на чистую воду. Их обнаружение — лишь вопрос времени. Интернет помнит все.
Как рассказала заместитель начальника отдела управления технических экспертиз управления ГКСЭ по Минской области Христина Гулевская, эксперты обладают всем необходимым арсеналом технических средств и методологических подходов для проведения полноценных исследований в данной области. Заключения экспертов управления легли в основу доказательной базы преступлений, связанных с умышленным сообщением об опасности.
Их исследуемые объекты — компьютеры, мобильные телефоны, планшеты. В руки экспертов они часто попадают в нерабочем состоянии (поврежденные, без зарядки или залитые водой). Но даже в таких устройствах возможно найти запрятанные цифровые следы.
Работа сапера начинается еще не заходя в здание. Прежде — внимание к каждой детали на улице. Это подозрительные прохожие, автомобили, а также предметы. Затем определяется точка для дальнейшей проверки.
Ложное сообщение о минировании влечет за собой серьезные расходы. Возмещать их будет лжеминер. Но наказание не всегда ограничивается лишь штрафом, можно и потерять свободу. -0-
Скриншоты видео телеканала СТВ.