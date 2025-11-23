Россиянки выиграли командный чемпионат мира по шахматам в Испании

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки уже завоёвывали золото, но в 2023 году не участвовали в соревнованиях из-за запрета совета Международной шахматной федерации (FIDE), введённого в 2022 году на участие сборных России и Белоруссии под своими флагами.