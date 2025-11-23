В Республике Сербской Боснии и Герцеговины завершились выборы

Министерство внутренних дел Республики Сербской сообщило, что день выборов прошёл без происшествий. Ранее полиция напомнила, что в воскресенье пункты выдачи личных документов работали в том же режиме, что и избирательные участки — с 07:00 до 19:00 по местному времени (09:00−21:00 мск). Это позволило гражданам с просроченными или утерянными документами оформить их и принять участие в голосовании.