В Республике Сербской Боснии и Герцеговины завершились выборы

Выборы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины завершились. Избирательные участки, в том числе в центре столицы РС БиГ Баня-Луке, закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск).
В момент окончания голосования перед участками не наблюдалось очередей или значительного скопления людей.
Министерство внутренних дел Республики Сербской сообщило, что день выборов прошёл без происшествий. Ранее полиция напомнила, что в воскресенье пункты выдачи личных документов работали в том же режиме, что и избирательные участки — с 07:00 до 19:00 по местному времени (09:00−21:00 мск). Это позволило гражданам с просроченными или утерянными документами оформить их и принять участие в голосовании.
Кроме того, до 06:00 по местному времени вторника действовал запрет на движение грузового транспорта, а также на перевозку оружия и взрывчатых веществ.
Проголосовать могли 1,26 миллиона человек, из которых более 20 тысяч поживают за границей.