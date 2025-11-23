СК РФ отказался прекращать 18-летнее уголовное дело против адвоката Кузнецова*

Адвокат также обратился в суд с требованием признать решения и бездействие СК незаконными, а в Мосгорсуд подал иск о взыскании с Минфина и Следственного комитета $21 млн (1,68 млрд рублей) в качестве компенсации за затягивание предварительного расследования. По словам адвоката, он хочет вернуться в Россию и «умереть в родной стране». Кузнецов покинул РФ 11 июля 2007 года, получив вскоре политическое убежище в США; уже 13 июля прокуратура Москвы возбудила против него уголовное дело по статье о разглашении гостайны, предусматривающей до четырёх лет лишения свободы.