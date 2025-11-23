На Кавказе ненасытные майнеры украли электричество на 1 миллиард рублей

Похожие масштабные случаи фиксируются и в других регионах. Так, в Ленинградской области сотрудники МВД пресекли работу крупной нелегальной майнинг-фермы, ущерб от которой предварительно оценили более чем в 1 миллиард рублей. По данным МВД, оборудование было подключено к энергосетям без учёта и оплаты. В ходе рейда изъяли сотни майнинг-установок и документы, подтверждающие объём незаконной деятельности.